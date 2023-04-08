أقل 5 قروض للموظفين في مصر بضمان المرتب.. سدد على 12 سنة

تتنافس البنوك في تقديم منتجات مصرفية أكثر جاذبية، وتأتي القروض كأحد أهم هذه المنتجات والحلول التمويلية التي تناسب احتياجات العملاء، وخاصة شريحة الموظفين.

القروض التي تقدمها البنوك المصرية

تتنوع القروض التي تقدمها البنوك المصرية لتناسب احتياجات العملاء من حيث حجم القرض ومدة السداد وسعر الفائدة والأوراق والضمانات المطلوبة.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أقل أسعار الفائدة على قروض الموظفين من البنوك المصرية بضمان تحويل الراتب الشهري.

1 - قرض بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية قرض للموظفين بضمان المرتب بفائدة 13% متناقصة على فترة سداد تصل 10 سنوات بقيمة تصل 500 ألف جنيه.

2 - قرض بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني قرض للموظفين بضمان المرتب بفائدة 13% متناقصة على فترة سداد تصل 8 سنوات بقيمة تصل 200 ألف جنيه.

3 - قرض بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان قرض للموظفين بضمان المرتب بفائدة 14% متناقصة على فترة سداد تصل 12 سنة بقيمة تصل 150 ألف جنيه.

4 - قرض بنك HSBC

يقدم بنك HSBC قرض للموظفين بضمان المرتب بفائدة 14% متناقصة على فترة سداد تصل 7 سنوات بقيمة تصل 150 ألف جنيه.

5 - قرض البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي CIB قرض للموظفين بضمان المرتب بفائدة 14% إلى 19% متناقصة على فترة سداد تصل 8 سنوات بقيمة تصل 300 ألف جنيه.

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة ليصلا إلى 18.25% و19.25% في اجتماع نهاية مارس الماضي.