شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت في الأسواق.. «البلدي» بـ3.50 جنيه

تسجل أسعار الكتاكيت، اليوم السبت، في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

انخفاض أسعار الكتاكيت

,قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الكتاكيت شهدت اليوم تراجعًا ملحوظًا بنحو جنيهين عن الأسعار التي سجلتها أمس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك وربما تنخفض بعد الشهر الكريم.

أسعار الكتاكيت

وأضاف «السيد»، أن يبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم 3.50 جنيه بعدما سجل منذ عده أيام 4.4 جنيها كما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات بعد أن وصل إلى 10 جنيهات كما يبلغ سعر الكتكوت الساسو اليوم 8 بدلًا من 10 جنيهات و الكتكوت الهجين 6 جنيهات بعد أن وصل إلى 7 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن يبلغ سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم 14 جنيها بعد أن سجل 17 جنيها منذ يومين كما يبلغ سعر كتكوت جيل ثان 7 جنيها بدلًا من 8 جنيهات بينما يسجل كتكوت روزي بيور 6 بدلًا من 7.5 جنيه.