أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023.. 49 مكتبا

تنتشر أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023 في أنحاء المحافظة، حيث توجد المكاتب في كافة المدن والمراكز والأحياء التي وصل عددها 49 مكتبا مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد على مستوى المحافظة تابعة لمديرية التموين ومجهزة لاستقبال الطلبات وتوصيلها لمراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين.

«الوطن» تستعرض أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023 وكيفية الحصول على البطاقة والأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة أو إضافة المواليد.

أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023

أوضح المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة تموين بني سويف لـ«الوطن» أن عدد أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023 يصل إلى 49 مكتبا على مستوى مراكز ومدن وقرى بني سويف.

وأشار إلى إلى أن المكاتب تغطي كافة أنحاء المحافظة ومجهزة بالأجهزة والشبابيك والموظفين لتلقي الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم والخبز والسلع المدعمة من المنافذ المختلفة.

الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023

وأوضح وكيل وزارة التموين أن خطوات الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023 كالتالي:

1ـ يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وبرقم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة.

2ـ صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

3ـ صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

4 ـ المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

5ـ يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ويقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

أماكن استخراج بطاقة تموين ببني سويف 2023

يقوم مركز الخدمة في أماكن استخراج بطاقة التموين ببني سويف 2023. بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية وتقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة ويقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته، ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة ويقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.