مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. مهرة تتعدى على شقيقتها بعد حدوث مشادة

تتوالى الأحداث وتزداد إثارة وتشويقا في مسلسل ضرب نار، إذ تواجه الفنانة ياسمين عبد العزيز «مهرة»، شقيقتها آيسل رمزي «لولي»، بحقيقة وجودها في ملهى ليلي، لكنها توهمها بأنها كانت في عيد ميلاد أحد أصدقائها، وعندما تفتش مهرة في غرفتها تجد زجاجات من الكحول، لتضربها بشدة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يوميًا في شهر رمضان بشكل حصري على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحا والساعة 8.45 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحا والساعة 1 صباحا، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون.