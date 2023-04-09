يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداث متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 17 بدأ «مهرة» ياسمين عبدالعزيز عملها في الشركة، وتقع في تصادمات مع «صفاء» انتصار شقيقة «زيدان»، التي تحاول السيطرة على كل شيء، كما تحاول تخريب أحد المزادات على مهرة.