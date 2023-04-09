مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. أحمد العوضي يتفق على العمل مع «أنور» في السلاح

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على قناة ON، أحداث شيقة حيث قابل «جابر» أحمد العوضي خلال عودته إلى القاهرة يقابل «أنور» أحمد بدير، ويتفقان على طبيعة عمله في السلاح، إذ يخبره بأن الخسارة في تجارة السلاح تعني الموت، ثم يبدأ جابر عمله معه، بعد انتقامه من «سامي» أحمد الرافعي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

مسلسل ضرب نار الحلقة 17 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شهد أيضا بداية «مهرة» ياسمين عبدالعزيز عملها في الشركة، وتقع في تصادمات مع «صفاء» انتصار شقيقة «زيدان»، التي تحاول السيطرة على كل شيء، كما تحاول تخريب أحد المزادات على مهرة.

كما أعطى «جابر» أحمد العوضي شقيقه «عبيد»، المال الذي أخذه من «سامي» أحمد الرافعي، مقابل دخوله السجن، وذلك بعد نزوله إلى القرية لمقابلته هو وشقيقته، ويخبرهما أنه سيستمر في العمل بالقاهرة، حتى لا يحتاجوا شيئا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نارمسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.