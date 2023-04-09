مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. أحمد العوضي قرر تصفية حساباته القديمة

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 17 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، الذي يعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، الكثير من الأحداث الهامة والمتسارعة بين أبطال العمل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

نشرت سينرجى مقطع فيديو من مسلسل ضرب نار الحلقة 17 تحت عنوان: «جابر قبل ما يبدأ بداية جديدة لازم يصفى كل الحسابات القديمة.. وسامى كان عليه الدور».

كما نشرت سينرجى مقطع فيديو من مسلسل ضرب نار الحلقة 17 تحت عنوان: «زيدان حاسس أن فى خاين فى الشغل.. ومهرة عرفت إن لولو بتضيع نفسها بالشرب والسهر».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نارمسلسل ضرب نار

بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.