مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. فتحي عبدالوهاب يقدم تنازلا مقابل زواجه

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 على شاشة قناة dmc، العديد من الأحداث المتسارعة والشيقة، من بينها توسط المعلم «شحاتة» محمود البزاوي لزواج «فاطمة» مها نصار من «رشاد الحرامي» فتحي عبدالوهاب، مقابل الحصول على مصلحة من رشاد بعدما أصبح ملك السوق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، شهد أيضا موافقة المعلم شحاتة لتوسطه فى زواج فاطمة من رشاد الحرامي، بعدما وعده رشاد بتقديم تنازل عن دكاكين شحاتة في السوق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.