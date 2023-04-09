رئيس مدينة طور سيناء: الانتهاء من طريق المحافظة واستكمال «الساحلي»

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على ضرورة افتتاح أعمال تطوير المدينة خلال احتفالات تحرير سيناء 25 أبريل الجاري.

أوضح أن مدينة الطور دخلت عملية تطوير شاملة بدأت يناير الماضي وتشمل كافة الميادين والطرق والمباني تنتهي بنهاية 2023، وجرى تقسيم الطور إلى قطاعات من أجل القيام بحملات النظافة والتجميل يشرف عليها احمد الحضري نائب رئيس المدينة، سهير عبد العاطي سكرتير المدينة.

الطريق الساحلي في طور

قال رئيس مدينة طور سيناء إنه جرى الانتهاء من تطوير وإنشاء الطريق الساحلي الذي يمتد من كمين الساحل حتى كمين الوادي بطول 8 كيلومترات، وجرى الانتهاء من عمليات الرصف وإقامة الميادين، موضحا أن الطرق بعرض 50 مترا ويشمل أربع حارات في كل اتجاه.

وتابع أنه جرى إنارة الأعمدة على طول الشارع مع عمل مكعبات صناعية إلى جانب عمل دوران للسيارات لتفادي وقوع حوادث علي الطريق، مؤكدا أن الطريق سوف يكون مراقبا بكاميرات مربوطة علي الإدارة العامة للمرور والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار الغمريني إلى أن أعمال صب الخرسانة بمنطقة مخر السيل بالطريق الساحلي ضمن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق.

وضع اللمسات النهائية لطريق المحافظة

أضاف مبروك الغمريني أنه جرى وضع اللمسات النهائية لطريق المحافظة بطول 1.3 كيلومتر وهو طريق مزدوج يمتد من مجمع البنك حتى المحافظة.

وتابع أنه جرى تشجير طريق المحافظة وعمل مقاعد علي جانبي الطريق بالإضافة إلى وضع الانترلوك على الأرصفة ويجري افتتاحه هذا الشهر.