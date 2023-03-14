إغلاق عدة طرق في جنوب سيناء بسبب الأحول الجوية

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار وسيول على عدة مناطق، ترتب عليها إغلاق مؤقت لبعض الطرق، وهي: طريق وادي السعال الذي يربط بين «سانت كاترين» و«دهب» من ناحية، و«نويبع» من ناحية أخرى، وأيضًا طريق رأس النقب الذي يربط بين «طابا» و«النقب»، وطريق وادي وتير الذي يصل «نويبع» بمحافظات الوادي والدلتا.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الأمطار الشديدة أدت لتراكم كتل من الصخور والرمال وبعض المخلفات التي جرفتها المياه على الطريق الذي يربط وادي السعال بـ«سانت كاترين».

التنسيق بين الأجهزة التنفيذية

وأكد «فودة»، أنه جرى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري، وقرر تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة، وأشرف عليها بنفسه لمتابعة الموقف عن كثب بعد تعرض المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء لأمطار رعديه مفاجئة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن الطقس السيء أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على مدن أبو رديس وطور سيناء، وسانت كاترين ونويبع ودهب ومدينه طابا، وتحولت إلى سيول أسفرت عن غلق مؤقت لطريق وادي السعال.

سيول وادي وتير

في السياق، قال اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع إن وادي وتير شهد حدوث سيل ضعيف ووصل إلى «نويبع»، ولكن الطريق لم يغلق حتى الآن، موضحًا أنه جار رفع درجة الاستعداد تحسبًا للسيول.

وتعرضت مدينة نويبع لأمطار غزيرة، وسيول خفيفة لم تسفر عن وقوع أي خسائر.

وجرى غلق طريق النقب الرابط بين طابا ورأس النقب كإجراء احترازي.