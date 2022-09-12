«مياه جنوب سيناء»: طرق جديدة لري المسطحات الخضراء استعدادا لقمة المناخ

قالت حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إن منظومة الصرف الصحي الموجودة في أي مدينة يتم فيها تجميع مياه الصرف من المنازل، ثم يجرى توجيهها إلى محطات التجميع ومن ثم تنظيف تلك المياه وإعادة تدويرها.

«عمر»: الاعتماد على معالجة المياه عبر عرضها للهواء والشمس

وأضافت «عمر»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشركة القابضة قامت في مدينة شرم الشيخ بتطبيق نقاط محورية من أجل التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وذلك بداية من البحيرات التي تستقبل ذلك الصرف، وفيها يتم الاعتماد على معالجة تلك المياه عبر عرضها للهواء والشمس.

وأكدت أن مدينة شرم الشيخ بها شبكات لري الأراضي الزراعية منذ أكثر من 5 سنوات بفلاتر مخصصة لري المسطحات الخضراء فيها، «مع تجهيزنا لمؤتمر المناخ المقبل فهناك طرق جديدة بيتم افتتاحها وأعمال اللاند سكيب بتزيد وطبعا الطلب على مياه الصرف الصحي المعالج كان أكثر، وتم إقامة شبكات ري بالرش والتنقيط لتوفير المياه».