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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. زواج وداد وشوقي فتح الله يصدم أسرة جعفر

كتب:

إسراء عبد العزيز
10:48 ص | الأحد 09 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

شهدت حلقة أمس من مسلسل جعفر العمدة أحداثا شيقة ومثيرة، صدمت متابعي العمل، بعد عرض الحلقة 17 التي تضمنت خروج «شوقي فتح الله» الذي يجسد شخصيته الفنان منذر رياحنة، من السجن بعد 7 سنوات، إثر إطلاق النار على «محمد رمضان» الذي يجسد شخصية جعفر العمدة، لقتله، ولكن أصيب في كتفه فقط.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة

وبدات الأحداث تتولى بإخبار شوقي فتح الله لأهل الحي بحفل زفافه الذي سيقام غدا، ويخبر والدته أنّه سينتقم من جعفر العمدة، ويصدم الجمهور بزواجه بجوري بكر «وداد»، التي تجسد شخصية زوجة «سيد العمدة» الأخ الأكبر لـ جعفر العمدة في المسلسل، ويصاب جميع عائلة جعفر بالذهول والصدمة، إذ إنّ وداد ما زالت زوجة سيد، وأثارت الأحداث ضجة وصدمة كبيرة لـ رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

وتعرض ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أنّ مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة الفنان محمد رمضان، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا.

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بقلم إسراء عبد العزيز