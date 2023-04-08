مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. محمد رمضان يعترف بحبه لعايدة في لبنان

شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17، اعتراف جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته محمد رمضان بحبه لزوجته عايدة التي تقدم دورها الفنانة زينة، وذلك أثناء جولتهما في لبنان بعد اقتراح عايدة سفرهم لقضاء الوقت معا، ووافق جعفر على الفور وبالفعل سافرا معا إلى لبنان.

وفي مشاهد رومانسية جمعت بين جعفر وزوجته عايدة خلال مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 ظهر الحب الكبير بين الطرفين، وأظهر جعفر إعجابه بالترتيبات التي قامت بها عايدة ومكان الإقامة التي حجزت فيه.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. بلال شامة يقرر الاتصال بجعفر

وعلى الجانب الآخر، كان يستعد بلال شامة للاتصال بجعفر لكن يجد هاتفه غير متوفر، وتجلس ثريا ونرجس ودلال ليتحدثوا عن وداد وهل يمكن أن تعود للمنزل أم لا؟ ليتضح أنهم لا يعرفون بأمر سفر جعفر وعايدة معا.

أحداث من مسلسل جعفر العمدة

وتخبرهم نرجس أنها ليست مقتنعة بسفر جعفر للعمل، في نفس وقت ذهاب عايدة لزيارة أهلها، ويكتشفوا الثلاثة معا أن عايدة وجعفر معا في لبنان، بسبب الصورة التي وضعتها عايدة على الانستجرام، وذلك خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.