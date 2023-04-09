أحداث الحلقة 17 مسلسل جعفر العمدة.. زواج شوقي فتح الله من وداد

شهدت الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، خروج منذر رياحنة «شوقي فتح الله»، من السجن بعد أن قضى 7 سنوات داخله، بعد أن قام بضرب النار على جعفر العمدة «محمد رمضان»، بغرض قتله، ولكنه أصيب بكتفه فقط حينها.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة

ويقوم شوقي فتح الله بإخبار أهل الحي أنه سيقيم حفل زفافه غداً، ويعد والدته أنه سينتقم من «جعفر العمدة»، والمفاجأة أنه تزوج من «وداد» جوري بكر، وهي زوجة «سيد العمدة» الشقيق الأكبر لمحمد رمضان في المسلسل.

وتصاب هالة صدقي «الحاجة وصيفة» بحالة من الذهول والصدمة رفقة زوجات جعفر العمدة، من مشهد زواج جوري بكر من منذر رياحنة، وهي ما زالت زوجة سيد شقيق محمد رمضان.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.