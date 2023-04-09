الحكومة تنفي تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، والتي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية.

وأوضحت الوزارة، أنّه حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة في المستشفى، بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في «صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية»، مُناشدةً المواطنين حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن 105.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).