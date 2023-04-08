منشأ كورونا يثير الجدل.. تفاصيل انتقاد الصين لمنظمة الصحة العالمية

منذ انتشار فيروس كورونا في الصين لأول مرة في ديسمبر 2019 وانتشاره عالميا أوائل 2020، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اتهام الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى مدار الأعوام الماضية، أوفدت منظمة الصحة العالمية لجان للتقصي عن منشأ كورونا، ومؤخرا اندلعت أزمة بين الصين ومنظمة الصحة العالمية بسبب منشأ كورونا.

وانتقد مسؤوليون صينيين منظمة الصحة العالمية، بعد أن قال مديرها إنه كان ينبغي على بكين مشاركة المعلومات الجينية في وقت أبكر.

تصريحات الصحة العالمية بسبب منشأ كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 17 مارس، إن المواد الجينية التي تم الكشف عنها حديثا، التي تم جمعها في ووهان بوسط الصين، كان ينبغي مشاركتها قبل 3 سنوات.

وقال مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، إن تعليقات منظمة الصحة العالمية كانت مسيئة وغير محترمة، واتهم منظمة الصحة العالمية بمحاولة تشويه سمعة الصين، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

واعتبر مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض، أنه ينبغي على منظمة الصحة العالمية، تجنب مساعدة الآخرين في تسييس منشأ كورونا، قائلا «كدولة مسؤولة وكعلماء، نشارك دائما نتائج الأبحاث بنشاط مع علماء من جميع أنحاء العالم».

ويعتقد العديد من العلماء، أن فيروس كورونا انتقل من الحيوانات إلى البشر في سوق ووهان، لكن يوجد في المدينة أيضا مختبرات، بينها أفضل مرفق في الصين لجمع الفيروسات، وأثار ذلك تلميحات بأن كورونا ربما يكون تسرب من أحد هذه المختبرات.

وحاول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تفادي الانتقادات المتعلقة بطريقة تعامله مع تفشي المرض، من خلال نشر الشك حول أصوله.

أمريكا والصين ومنشأ كورونا

وكرر المسؤولون، نظريات مؤامرة مناهضة للولايات المتحدة، بالقول إن الفيروس من صنع واشنطن وتم تهريبه إلى الصين.

وتقول الحكومة الصينية، إن الفيروس ربما دخل الصين عن طريق البريد أو شحنات المواد الغذائية، على الرغم من أن العلماء في الخارج لا يرون أي دليل يدعم ذلك.