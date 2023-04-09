أفادت وكالة رويترز بأنَّ 10 سفن صينية على خط المواجهة بمضيق تايوان صباح اليوم الأحد، فيما تتصدى لها سفن تايوانية مقاتلة تماثلها في العدد.

الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان لليوم الثاني

وكانت الصين قد واصلت مناوراتها لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزيرة تايوان لتستقبل بها رئيسة تايوان تساي إينغ وين، والتي كانت في زيارة للولايات المتحدة أدت إلى إثارة حفيظة «بكين»، فيما وقفت واشنطن تراقب.

وزارة الدفاع التايوانية: رصد 9 سفن حربية و58 طائرة صينية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنَّ التدريبات العسكرية للصين قرب بلادها مستمرة، كما أرسلت عدة طائرات مجددًا.

ووفقا لبيان الدفاع التايوانية، فقد تمّ رصد 9 سفن حربية و58 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات.