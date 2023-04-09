تفاصيل مقتل عاطل على يد شقيقه في الهرم.. خلاف ينتهي بجريمة

داخل إحدى شوارع منطقة الهرم بالجيزة، يسيطر السكون على المكان، وفجأة يقطع ذلك السكون صوت صرخات تأتي من داخل إحدى المنازل، وحينما أسرع الأهالي نحو مصدر تلك الصرخات كانت الصدمة حينما تفاجأوا بسقوط جارهم 25 سنة أرضًا، حملوه وتوجهوا به الى إحدى المستشفيات الموجودة بالقرب من المنزل في محاولة منهم لإسعافه، ولكنه توفي أثناء عمل الإسعافات له.

كدمات بسبب المشاجرة

وسريعًا قامت إدارة المستشفى بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وبعد دقائق كان رجال الشرطة متواجدين وتبين من خلال الفحص والمعاينة إصابة المجنى عليه بكدمات في جسده ليتبين لرجال المباحث وجود شبهة جنائية في الواقعة ويتمّ انتقال رجال الشرطة الى منزل المجني عليه لتشير التحريات أن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة.

خلافات بين الشقيقين

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجنى عليه وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل، كما أعترف المتهم -محاسب- بجريمته وقيامه بإنهاء حياة شقيقه بسبب خلافات بينهما، و أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».