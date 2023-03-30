حوادث اليوم: جريمة قتل بالمرج.. وألعاب نارية في سيدي جابر

خلال الساعات الماضية استطاعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كشف ملابسات العديد من القضايا والجرائم المختلفة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية في بيانات رسمية.

اعتداء عاطل على آخر بخرطوش في مشاجرة بعين شمس

في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل اعتدى على شخص آخر، من خلال استخدام سلاح ناري «خرطوش»، أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

9 آلاف قطعة ألعاب نارية مع شخصين في الإسكندرية

وفي منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين بحوزتهما 9220 قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وذلك قبل ترويج تلك الألعاب على المواطنين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشخصين.

القبض على المتهم بقتل عامل بـ «سكين» في المرج

وفي منطقة المرج بمحافظة القاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم بقتل أحد العمال من خلال استخدام سلاح أبيض «سكين» في مشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الطرفين، واعترف المتهم بالواقعة وتخلصه من سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.