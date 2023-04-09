إدوارد لـ«الوطن»: جعفر العمدة من أحلى المسلسلات في رمضان

كشف الفنان إدوارد أنَّه يحرص على مشاهدة عدد من المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني بجانب الأعمال التي يشارك بها ومن بينها مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان.

وقال إدوارد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه يشاهد مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي وأنَّه واحد من أحلى المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني قائلا «عاوز أباركلهم على النجاح الكبير اللي محققينه في الشارع».

إدوارد يكشف سبب عدم مشاركتة في مسلسل جعفر العمدة

كما كشف إدوارد بأنه كان من المفترض أن يشارك في مسلسل جعفر العمدة ولكنه اعتذر، موضحًا «عرض المخرج محمد سامي علي دور شقيق الفنان محمد رمضان وأخبرني أنه عندما كتبه رآني فيه ولكني وجدت أن الشخصية تشبه تماما ما قدمته من قبل في مسلسل البرنس، ووافقني الرأي فوجدت أن هذا سيعرضني لانتقادات فاتفقنا على عدم تقديمه، وأنا أحبه للغاية وأحب دائما العمل معه لأنه يضعني في مناطق جديدة وبالطبع سنتعاون في أعمال مقبلة».

يشارك إدوارد في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسلين اأاول وهو مسلسل حضرة العمدة الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم روبي وبسمة ومحمود عبدالمغني وعدد آخر من الفنانين.

كما أنَّه شارك أيضًا في النصف الأول من رمضان بمسلسل مذكرات زوج والذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.