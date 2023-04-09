تقديم خدمات 100 مليون صحة للسيدات وكبار السن في القنايات بالشرقية

قامت الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، بالإدارة الصحية بالقنايات.

توصيل الخدمات الطبية للأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة

تم تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين والمواطنات، بالمناطق النائية بالتوابع والكفور والعزب، التابعة للإدارة الصحية في مدينة القنايات ، وتقديم الخدمة لكبار السن بالمنازل، وذلك في نطاق كفر سليمان موسى وقرية حوض الطرفة، وذلك ضمن خطة العمل التي تم وضعها تحت إشراف المنسق العام للمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، بهدف توصيل الخدمات الطبية للأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلا على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

الفحص الطبي على جميع السيدات من عمر 18 عاما

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات من عمر 18 فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة من 18: 25 عاما، ومن 25: 35 عاما، وأكثر من 35 عاما ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات، مع توفير مستلزمات العمل بها، وتخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، والتي تقدم خدمات الفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وإجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، وتقديم العلاج اللازم.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدي أصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين، وذلك بعد تدريب الفرق الطبية علي التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق المبادرات الرئاسية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، وجميع الفرق الطبية المشاركة لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين بالمحافظة.