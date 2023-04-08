«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة ومهمة للمواطنين بشأن طقس غدا الأحد، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع دردة الحرارة، مشددة على المواطنين حال الخروج من المنازل، بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة مع الصيام، لعدم الشعور بالعطش، كما يجب التواجد في مكان مظلل وجيد التهوية.

كبار السن ومرضى الجيوب الأنفية أكثر الفئات تضررا

تابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، على المواطنين شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور، بما لا يقل عن 8 أكواب، لافتة إلى أن معدلات التعرف للجسم تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة، لذلك على المواطنين ضرورة الحرص على عدم ممارسة الرياضة الشاقة في نهار رمضان.

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على ارتفاع درجة حرارة الطقس، قائلا: «يجب على كبار السن وأصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية، عدم الخروج خلال فترة التقلبات الجوية، حيث أنهم أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات الجوية، خاصة أن هناك نشاط للرياح غدا».

طقس غدا الأحد

وناشد المواطنين في تصريحات لـ«الوطن»، بضرورة الإكثار من تناول الخضروات لترطيب الجسم، والبعد عن الشمس غدا، وعدم تناول المشروبات التى تحتوي على كافيين كالقهوة والنسكافيه، ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن غدا، يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع المحافظات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.