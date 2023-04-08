وزير الصحة: زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج إلى 313

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج إلى 313 مركزًا بجميع محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعًا.

جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي للعمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة» بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر المركز المصري للتحكم في الأمراض، بمنطقة إمبابة.

إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار -خلال مؤتمر صحفي- نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير الماضي، حيث تم إجراء الفحص الطبي لـ 110 آلاف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغبي الزواج، مشيرًا إلى أن نسب زواج الأقارب بلغت 12%.

وأشار وزير الصحة، إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المدى القصير والطويل، مؤكدًا أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية.

المقبلين على الزواج

واستعرض الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادات الصحة العامة، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ودورة العمل بداية من التردد على مراكز الفحص وحتى إصدار الشهادة.

وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، إضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.

واستعرض «حساني» المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلاً عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.

وتحدث «حساني» عن آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية، حيث أشار إلى تدريب 800 فرد من الفرق الطبية بـ1000 منشآة طبية على آليات العمل بالمبادرة.

وتفقد وزير الصحة والسكان، معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، والذي جرى افتتاحه رسميًا، اليوم، حيث تفقد الوزير أجنحة معامل (الأمراض الوراثية، التسلسل الجيني، فصل الهيموجلوبين) والتي يتم بداخلها، تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.