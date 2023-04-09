«مستقبل وطن» ينظم أكبر مائدة إفطار جماعي في الأقصر

أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة النائب الأستاذ الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أكبر مائدة إفطار جماعية بمناسبة الشهر الكريم، وسط حضور جمع كبير من أهالي الأقصر والفئات المستحقة وقيادات وأعضاء الحزب.

إجراء سحب على جائزة عمرة

وفي جو من المحبة والمودة بين بين مختلف الفئات المشاركة في حفل الإفطار ، تم إجراء سحب على جائزة عمرة مقدمة من الحزب وفازت بها هويدا عز الدين ابراهيم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الحضور.

وشهد حفل الإفطار فقرات متنوعة وكلمات للحضور قدموا خلالها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير القرى المصرية من خلال المبادرات المجتمعية وأبرزها مبادرة كتف في كتف ومبادرة حياة كريمة.

أشاد المشاركون في حفل الإفطار الجماعي بجهود وانشطة الحزب و بروح المودة والمحبة التي جمعت كافة الطوائف على مائدة افطار واحدة ، وأشاروا إلى أن مبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا» تعبر عن البهجة ومظاهر لم الشمل التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن من خلال تواجد الحزب فعليا في الشارع ومشاركته للمواطنين في المناسبات المختلفة في اطار دوره الاجتماعي، داعين الله أن يحفظ مصر والمصريين.

شهد حفل الإفطار الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والنائب وائل زكريا الأمير الأمين المساعد بالحزب بالأقصر وعضو مجلس الشيوخ والعمدة فيصل راجح أمين التنظيم بالحزب والنائبة أماني الشعولي امين المراة بالحزب بالأقصر وأمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقيادات وأعضاء الحزب وأمناء الٱمانات.

جمع غفير من مختلف فئات وطوائف أهالي الأقصر

كما حضر حفل الإفطار اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر نائباً عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف والقس أرمانيوس فريد ممثل الكنيسة بالاقصر والنائب الدكتور بهجت الصن والنائب باهي امين مسعود وعدد من أعضاء مجلس النواب السابقين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمع غفير من مختلف فئات وطوائف أهالي الأقصر.