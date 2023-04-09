مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. شوقي فتح الله ينتقم من جعفر

تضمنت الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة أحداثا مشوقة، بعد أن خرج شوقي فتح الله، الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنه، من السجن بعد 7 سنوات، وأخبر أهل المنطقة أنّه سيتزوج غدا، ووعد والدته أنّه سينتقم من جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، وتوالت الأحداث وأصبحت الحلقة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

زواج شوقي فتح الله بوداد

وشهدت الحلقة زواج شوقي فتح الله، بوداد، التي تجسد شخصيتها الفنانة جوري بكر، وسط ذهول وصدمة عائلة جعفر العمدة، لأنها ما زالت زوجة سيد الذي يجسد سخصيته الفنان أحمد فهيم، شقيق جعفر العمدة، ويترقب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة الغضب التي أصابتهم، عرض باقي العمل لمتابعة الأحداث، وكيف سينتقم سيد من شوقي فتح الله بعد زواجه بزوجته.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويأتي عرض ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، منهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.