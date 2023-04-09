صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟.. «الإفتاء» توضح

تساؤلات كثيرة شهدتها محركات البحث، خلال الساعات الماضية، عن «صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟»، وتعددت الأسئلة بخصوص صلاة التهجد والاعتكاف وغيرها من السنن التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟

وبخصوص سؤال عن صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟ فقد أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ صلاة التهجد تكون بعد النوم وأفضل وقت لأدائها هو الثلث الأخير من الليل، مؤكدًا أنّ صلاة التهجد جزء من قيام الليل لكنها أخص منه.

وعن صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أوضح أمين الفتوى، خلال حديثه عبر قناة الإفتاء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الثلث الأخير من الليل يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث، قائلا: «صلاة التهجد ما يميزها عن قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً قليلة، ثم يقوم بعدها لصلاة التهجد في منتصف الليل، ويصلي المسلم ركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما شاء من الركعات قدر استطاعته؛ لأنّ صلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة التهجد يوتر بصلاة ركعة واحدة».

واستشهد أمين الفتوى لما وروى عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

الأزهر يوضح حكم صلاة التهجد في رمضان

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أوضح أن صلاة التهجد سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لما روي عن في الحديث الشريف:«أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».