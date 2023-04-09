8 معلومات عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. يزوره 10 آلاف يوميا

اهتمام فرنسي وعالمي كبير بمعرض الآثار المصرية المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام في باريس حاليا وحتى يوم 17 سبتمبر المقبل، لما يحتويه المعرض من قطع أثرية فريدة تعود إلى عهد الملك رمسيس الثاني، أحد أهم الملوك الفراعنة عبر التاريخ.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من فرنسا

وزارة السياحة والآثار أعلنت من جانبها، أنّ معرض الآثار المصرية «رمسيس وذهب الفراعنة»، فرصة كبيرة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر خلال الفترة المقبلة ولاسيما أنّ الشعب الفرنسي مولع بالحضارة المصرية القديمة.

تابوت الملك رمسيس الثاني يعرض للمرة الأولى خارج مصر

الوطن تقدم لقرائها عدد من المعلومات حول معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، الذي يعرض حاليا ولمدة 6 أشهر مقبلة بأحد صالات العرض بالعاصمة الفرنسية باريس، نسرد بعضها في السطورالتالية.

1- المعرض يضم نحو 181 قطعة أثرية.

2- يعرض بالمعرض «تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني» في أول عرض له خارج مصر.

3- عدد التذاكر المباعة للجمهور حتى الآن تجاوزت 180 ألف تذكرة.

4 - المعرض افتتح للزيارة للجمهور منذ أمس الأول.

5- المعرض أقيم مرتين خارج مصر كانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023.

6- معرض رمسيس وذهب الفراعنة يعرض في مدينة سيدني الأسترالية نوفمبر المقبل عقب انتهاء عرضه الحالي في باريس.

7- تتوقع وزارة السياحة أن يجذب معرض رمسيس وذهب الفراعنة خلال إقامته بباريس نحو 10 آلاف زائر يوميا.

8- المعرض يقدم لزائريه تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي.