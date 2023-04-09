مسلسل جعفر العمدة.. كيف يرد جعفر على زواج شوقي فتح الله بوداد؟

بعد انتهاء أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض عبر شاشة قناة DMC، التي شهدت مواقف صادمة بزواج شوقي فتح الله، الذي يجسّد دوره الفنان منذر رياحنة، بوداد التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر، بعد خروجه من السجن لمدة 7 سنوات، وسط حالة من الصمت والذهول من زوجها سيد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهيم، ووالدته صفصف، التي تجسّد دورها الفنانة هالة صدقي وزوجات جعفر العمدة الـ3.

كيف يتصرف محمد رمضان بعد زواج شوقي فتح الله بوداد؟

وتساءل جمهور مسلسل جعفر العمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تصرف سيد الذي يجسّد دوره الفنان أحمد فهيم، بعد زواج زوجته بشوقي فتح الله، لكن ينتظر رواد الشوسيال ميديا، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عودة جعفر العمدة الذي يجسّد دوره الفنان محمد رمضان، من سفرة مع عايدة التي تجسّد دورها الفنانة زينة، زوجته الرابعة من لبنان، ويترقب الجميع ردة فعله على زواج شوقي فتح الله منلوداد وكيف سيتصرف؟.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على dmc، العرض الأول الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة الخامسة فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة الواحدة والنصف صباحا، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.