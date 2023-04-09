«الصحة العالمية» تحذر من 4 أمراض تنتشر في الربيع.. منها «الحصبة الألمانية»

خلال فصل الربيع، وبالتحديد في شهر أبريل تتنشر العدد من الأمراض المرتبطة بحالة الطقس والظواهر المصاحبة لفترة التقلبات المناخية بين فصلي الشتاء والربيع، وما تحملة الرياح من أتربة وحبوب اللقاح العالقة في الجو فضلاً عن عدم استقرار درجات الحرارة بين الارتفاع الشديد والأنخفاض الأمر الذي يشكل تهديدا لمناعة الجسم بشكل دائم.

ويصاب الكثيرون بالحساسية الموسمية خلال الربيع، والتي تتسبب في الرشح الشديد والعطس الدائم والالتهابات الجلدية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية هناك العديد من المشكلات الصحية التي تحدث خلال فصل الربيع نستعرضها في الآتي:

مرض الرمد الربيعي

يسبب مرض الرمد الطبيعي عدوى تسبب الاحمرار والتهيج في أنسجة العين، نتيجة رد فعل تحسسي تجاه حبوب لقاح الناتجه من الأزهار وتنشر في الهواء بكثرة خاصة خلال أشهر الربيع، وأعراضة احمرار في الجفن، وحرقان وتورم في العينين، ثم حكة شديدة في العين المصابة، ويتسبب في دم القدرة على الرؤية بوضوح، كذلك الأحساس بوجود أجسام غريبة وخشونة بسطح العين.

حساسية الأنف

في فصل الربيع وبسبب حبوب اللقاح تحدث أعراض تشبه الإنفلونزا لكنها تختفي باختفاء السبب وهي عبارة عن التهاب للأغشية المبطنة للأنف، وتحدث عند تنفس أو استنشاق إحدى المواد التي يتحسس منها المصاب (مهيجات)، حيث تبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور خلال دقائق من التعرض لهذه المواد، ويمكن أن تؤثر في النوم، القدرة على العمل.

الحصبة الألمانية

تنتشر الحصبة الألمانية في جميع أنحاء العالم وعادة ما يبلغ أعلى معدل وقوع للمرض في فصل الربيع وخلال الشتاء، وهو مرض يتسبّب فيه فيروس من فصيلة الفيروسة المخاطانية، وغالبا ما ينتقل عن طريق الإتصال المباشر او من خلال الهواء.

ويصيب الفيروس الجهاز التنفسي وينتقل بعد ذلك إلى باقي اجزاء الجسم، ويعد من الأمراض التي تصيب البشر ولا يُعرف لها أي مستودع حيواني، وأعراضها الحمى الشديدة التي تبدأ في اليوم 10 أو اليوم 12 بعد التعرّض للفيروس وتدوم من 4 إلى 7 أيام، وقد يُصاب المريض بزكام وسعال واحمرار في العينين ودمعان وبقع صغيرة بيضاء داخل الخّدين، وبعد مضي عدة أيام يُصاب بطفح يظهر عادة في الوجه وأعلى العنق.

وخلال 3 أيام تقريبا ينزل الطفح إلى أسفل الجسم ويطال اليدين والقدمين في نهاية المطاف، ويدوم الطفح فترة تتراوح بين 5 و6 أيام، ثم يختفي بعد ذلك. ويحدث ذلك الطفح في غضون فترة تتراوح بين 7 أيام و18 يوماً عقب التعرّض للفيروس، ومتوسطها 14 يوماً.

فيروسات النوروفيروس

تسبب فيروسات النورفيروس التهابات في المعدة بشكل كبير وتنتشر خلال فصل الربيع، وعلى الرغم من أن الأعراض تظل يوم أو يومين على الأقل، إلا أن المريض يستطيع أن يعدي الشخص السليم لمدة قد تصل إلى ايام من تعافيه من المرض، أما الأعراض فهي ارتفاع في درجات الحرارة والغثيان والدوخة والقئ والام في المعدة والتشنجات وغيرها.