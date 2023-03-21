أبرز الظواهر المناخية في فصل الربيع.. تفتح الأزهار ونشاط رياح الخماسين

مع دقات الساعة الثانية عشر صباحًا نكون بدأنا الدخول الرسمي في قصل الربيع الذي يبدأ في مصر يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، ويستمر لمدة 3 أشهر حتي 21 يونيو القادم، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة أن فصل الربيع هو فصل انتقالي من برودة الشتاء والأمطار إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

ظواهر فلكية في فصل الربيع

وفصل الربيع مثله مثل باقي فصول السنة يشهد ظواهر فلكية عديدة، ومن أبرز الظواهر المناخية في فصل الربيع حال التقلبات الجوية الحاجة والسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية المتجه إلى الصحراء الغربية في مصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة «رياح الخماسين»، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطريق.

رياح الخماسين في فصل الربيع

وأوضحت هيئة الأرصاد أن «رياح الخماسين» يصاحبها موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاونة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

تشاط منخفض السودان الموسمي

ووفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد، ينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر «السودان الموسمي» ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وسيؤدي ذلك إل سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

نمو النباتات وتفتح الأزهار في فصل الربيع

وخلال فصل الربيع، يكون محور الأرض مائلاً نحو الشمس ويزداد النهار طولاً بسرعة، حيث يميل هذا النصف من الكرة الأرضية نحو الدفء بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى نمو النباتات وتتفتح الزهور، وهذه العملية تميز فصل الربيع وتعلن قدومه، وبالنسبة لجنوب المنطقة القطبية الشمالية فقد لا تشهد «الربيع» على الإطلاق، وخلال هذه الفصل يتأثر الطقس في كثير من مناطق العالم بظواهر غير مستقرة.