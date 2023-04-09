أسعار السمك اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق.. تراجع مع اقتراب عيد الفطر

تسجل أسعار السمك اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق، تراجعا ملحوظا، حيث شهدت أسعار الأسماك الفترة الماضية استقرارا ملحوظا، في ظل توقعات بالإقبال على الشراء هذه الأيام، نظرا لما تبقى من عدة أيام على عيد الفطر المبارك، وقد تختلف الأسعار وفقا لكل محافظة ومنطقة ومحل، بحسب ما قاله أحمد نادر، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وأضاف عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أنَّ أسعار السمك اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق والمحلات جاءت كما يلي.

أسعار سمك البلطي

- يتراوح سعر البلطي بين 69 و73 جنيهًا.

- فيليه بلطي بين 40 و200 جنيه.

- مكرونة سويسي بين 60 و110 جنيهات.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري بين 180 و260 جنيهًا.

- السبيط بين 110 و240 جنيهًا.

- البوري بين 45 و65 جنيهًا.

- الكاليماري بين 110 و240 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر

- يتراوح سعر السردين بين 35 و75 جنيهًا.

- قشر بياض بين 60 و110 جنيهات.

- الدنيس بين 100 و180 جنيهًا.

- المرجان بين 38 و48 جنيهًا.

- الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

- البربون بين 50 و58 جنيها.

- الوقار بين 80 و120 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- يتراوح سعر البلطي بين 43 و48 جنيها.

- البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها.

- الفيليه البلطي المجمد بين 90 و110 جنيهات.

- قشر بياض بين 80 و115 جنيها.

- السبيط بين 135 و200 جنيهات.

- المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيها.

- يتراوح سعر البوري بين 60 و90 جنيها.

- يبلغ سعر السردين المجمد 60 جنيها.