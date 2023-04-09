سعر الذهب اليوم الأحد 9-4-2023.. هل نشهد تحركات؟

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 9-4-2023، استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات الصباح، إذ شهدت أسعار الذهب الخميس الماضي، انخفاضا ملحوظا في ظل توقعات بانخفاض الأسعار مره أخرى، وذلك خلال الساعات المقبلة، بحسب ما نشر في التقرير الفني الخاص بمؤسسة جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 24

وافتتح سعر الذهب اليوم الأحد 9-4-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية في مصر 2480 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما يبلغ سعر جرام الذهب 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية، 2170 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويسجل اليوم جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية 1860 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم، 1447 جنيها للشراء وبالنسبة لعيار 12 يسجل اليوم في مصر 1240 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما يسجل سعر جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 اليوم في مصر داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 17360 جنيها للشراء أما عن سعر الأوقية اليوم في السوق المحلي بلغ سعرها 77128 جنيها بينما يبلغ سعر كيلو الذهب 2480000 جنيها.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وعن أسعار الذهب اليوم عالميا تشهد استقرارا ملحوظا وذلك تبين من خلال سعر الأوقية اليوم حيث تسجل 2009 دولارا كما يسجل الجنيه الذهب 45211 دولارا.

استقرار أسعار الذهب الفترة القادمة

في السياق ذاته، قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب الفترة الماضية، إقبال المواطنين على الشراء، متوقعا استقرارا أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة بعد أن وصلت أسعار الذهب الآن، إلى السعر العادل.