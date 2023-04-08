أطنان من الأسماك النافقة على شواطئ موريتانيا.. اعرف السبب «فيديو»

انتشرت مقاطع فيديو صادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتواها نفوق أطنان من أسماك البوري على شاطئ خليج النجمة بالمدينة الموريتانية، نواذيبو.

الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي تطلق نداء للتدخل العاجل للسلطات

ووفقا لموقع قناة «العربية»، فإنَّ «الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي» أطلقت نداءً بعد معاينتها للشاطئ، دعت فيه السلطات للتدخل العاجل لمعرفة أسباب نفوق الأسماك.

أسباب نفوق الأسماك بمدينة «نواذيبو»

فيما رجحت «الاتحادية الموريتانية للصيد» أنَّ نفوق الأسماك بمدينة «نواذيبو» تسبب فيه ارتفاع درجات الحرارة أو التلوث.

مصادر: «الصيد التقليدي» مستبعد

فيما نفت تماما أن يكون نفوق أسماك البوري على الشواطئ، والذي شوهد على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع، بسبب الصيد التقليدي.

«مختبر البيئة»: زيوت القوارب قد تكون أحد الأسباب

من ناحية أخرى، أرجع خبراء «مختبر البيئة» التابع للمعهد الموريتاني للبحوث والمحيطات والصيد، نفوق الأسماك على شواطئ مدينة «نواذيبو»، إلى مخلفات زيوت القوارب والسفن عند بداية رحلات الصيد، وهو ما استبعدته «الاتحادية الموريتانية» تماما عبر صفحتها على «فيسبوك»، مؤكدةً على وصول الأسماك حية إلى الشاطئ ثم تموت؛ ما يلغي فرضية موتها بسبب الصيد!