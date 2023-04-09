السجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص في خصومة ثأرية بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم المتهمين «ا.ع.ك» و«ك.ع.ا» و«ع.ا.ع» و«ي.ك.ع» بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجني عليه «ه.ا» كما شرعوا في قتل المجني عليه «ا.ع» والمجني عليها «ه.م» بدائرة مركز طهطا.

خصومة ثأرية في قضية سوهاج

تعود أحداث القضية الي عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد مقتل المجني عليه بعد إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفي جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه فترصدوا له في أحد الأماكن واطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية حتي لقي مصرعه في الحال كما تم إصابة المجني عليهما بطلقات نارية.

اعترافات المتهمين في القضية

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلي محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.