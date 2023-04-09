المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، المتهم «م.ج.ح» عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «خ. ع» بدائرة مركز الكوثر.

عاهة مستديمة بسبب خلافات بين شخصين

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز الكوثر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس إدارة البحث الجنائي بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدي عليه مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت بمعاقبة المتهم «ا.ع.د» عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأفيون والهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة المركز وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وقطع الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.