المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، المتهم «ع.ا.ح» بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة قسم الكوثر.

ضبط المتهم في قسم الكوثر

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة القسم، وتم القبض على المتهم واعترف بإحرازه السلاح الناري.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإحرازه السلاح الناري وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

السجن لعامل 3 سنوات

وفي سياق آخر كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم «م. ع» عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز المنشأة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت الجهات المختصة المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على زبائنه، وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش، وتم القبض عليه وبحوزته 13 جراما من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.