أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في سوهاج والأوراق المطلوبة يبحث عنها المئات يوميًا من المواطنين والأهالي، لمعرفة أماكنها، والأوراق المطلوبة فيها

وتنتشر أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في سوهاج، بجميع المراكز والمدن بالمحافظة، والتي بلغ عددها 13 منفذًا تفحص المقبلين على الزواج، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية في تنمية الأسرة، وبناء أسرة تتمتع بصحة مستقرة من خلال إجراء تحاليل وفحوصات معملية.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في سوهاج والأوراق المطلوبة

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في سوهاج الأوراق المطلوبة، التي وفرتها الدولة للقيام بفحص المقبلين على الزواج في المحافظة، وذلك حسب ما أعلنه وكيل صحة سوهاج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في سوهاج

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، لـ«الوطن»، أن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في سوهاج منتشرة في 13 مقرًا تابعًا للمديرية وهم كالتالي:

1- المركز الحضري طريق سوهاج اخميم عرض الخريطة أخميم سوهاج.

2 - المركز الحضري شارع البحر الاعظم عرض الخريطة البلينا سوهاج.

3- المركز الحضري بالمراغة شارع المستشفي -المراغة، مركز المراغة 4 مركز رعاية الطفل شارع النوري- المنشاه عرض الخريطة المنشأه سوهاج.

5 الوحدة الصحية باولاد حمزة بجوار مستشفي العسيرات.

المركز الحضري شارع الوابرات بجرجا عرض الخريطة جرجا سوهاج.

7 المركز الطبي الحضري بجهينة ش الشهداء بجهينة سوهاج.

8- المركز الحضري شارع المجلس القديم عرض الخريطة دار السلام.

9- المركز الحضري شارع التحرير بساقلته عرض الخريطة ساقلته سوهاج.

10- المركز الطبي شارع الجرجاوي الغربي.

11- مركز رعاية طفل شرق ش التحرير عرض الخريطة سوهاج.

12- المركز الطبي الحضري شارع سعد زغلول، مركز طما.

13- المركز الطبي بشارع صلاح سالم عرض الخريطة طهطا سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنّ أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج في سوهاج مجهزة لاستقبال الراغبين في الزواج لإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة؛ لتحديد الأمراض غير السارية، ومعامل ريسوس وغيرها من التحاليل حيث جرى التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية والخضوع للفحص قبل عقد القران بمده لا تقل عن 15 يومًا.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج سوهاج

وأوضح وكيل وزارة الصحة سوهاج أنه يتم إجراء عدد من التحاليل في أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 منها:

- الفحص الطبي شامل

- الفحص المعملي لتحديد فصيلة الدم

- تحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية مثل الضغط ومرض السكري ومرض السمنة

- اكتشاف الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، والالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV، والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية

- الاستبيان النفسي الذى يقيس القدره على القيام بالوظائف العاديه أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحاله النفسية

أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تكلفة استخراج الشهادة الصحية في أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 220جنية مقسمة كالتالي:

- 180 جنيها رسوم التحاليل

- 40 جنيها رسوم طباعة

ويتم تسليم الشهادة خلال 14 يوما ويتم استخراجها من أي مركز على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج في سوهاج 2023

للمصريين

بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

صور الرقم القومي للطرف الآخر

غير المصريين

جواز السفر / وثيقة اللجوء

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر