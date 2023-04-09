مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 يناير الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022

وفي 19 مارس الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس 2022، وأعادت مجلس 2020.

ولم تحضر الحكومة الثلاثاء الماضي، أولى جلسات المجلس المعاد قانونيا، بالنظر لعدم تشكيلها.