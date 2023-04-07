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الكويت تدين وتستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الفلسطينيين

كتب:

أ ش أ
11:02 م | الجمعة 07 أبريل 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

الكويت: نرفض التصعيد الممنهج

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الجمعة، رفض دولة الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي تشكل خرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين كافة.

وجددت الخارجية الكويتية دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

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بقلم أ ش أ