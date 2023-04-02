تحذير كويتي لمواطنيها من السفر إلى تنزانيا وغينيا بسبب ماربورج

حذرت السلطات الكويتية، مواطنيها من السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب تفشي فيروس ماربورج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعت وزارة الصحة الكويتية، إلى تجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية، في الوقت الحالي، على خلفية انتشار فيروس ماربورج، وأوصت رعاياها المتواجدين هناك باتباع الإجراءات الوقائية.

الوضع الوبائي في الكويت جيد جداً

من جانبها، قالت مصادر صحية إن الوضع الوبائي في البلاد جيد جداً، والإجراءات الوقائية مستمرة وكافية لمنع دخول أي مرض وبائي، مشددة لصحيفة «القبس» الكويتية، أن وزارة الصحة تتابع تطورات فيروس ماربورج وغيره من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع «منظمة الصحة العالمية» والمنظمات الأخرى المعنية.

مطار الكويت لم يتلق أي تعليمات جديدة بشأن ماربورج

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات مطار الكويت، لم تتلق أي تعليمات جديدة من قبل السلطات الصحية، بشأن تفشي فيروس ماربورج في تنزانيا وغينيا الإستوائية، موضحة أن الرحلات الجوية القادمة من الدولتين محدودة جدا.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، نصحت في وقت سابق، مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية انطلاقاً من حرصها على سلامة المواطنين.

وأهابت وزارة الخارجية الإماراتية، مواطنيها المتواجدين في تنزانيا وغينيا الاستوائية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.