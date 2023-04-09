الرئيس الفرنسي يحذر من أزمة تايوان والاعتماد على الدولار والتبعية لأمريكا

صرَّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بأنه يجب تجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن، على خلفية ما يحدث في تايوان.

ماكرون: يجب تجنب لبمواجهة بين الصين وأمريكا

ووفقا لموقع قناة «العربية»، فإنّ الرئيس الفرنسي أكد ضرورة تجنب المواجهة بين الصين والولايات المتحدة بسبب تايوان.

وتابع ماكرون، في تصريحاته، بأنّه على أوروبا تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية.

الرئيس الفرنسي: على أوروبا ألا تتحول لـ«تابع لأمريكا»

وحذّر أوروبا أيضًا، خلال كلمته، من تحولها إلى تابع للقوى الدولية، تحديدًا الولايات المتحدة، قائلا: «يجب أن تقاوم أوروبا الضغوط التي تسعى لتحويلها إلى تابعة لأمريكا».

كما أوضح أن أكبر خطر تواجهه أوروبا هو التورط في أزمات لا علاقة لها بها.