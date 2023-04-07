أحدث تدوينات «ترامب».. حذّر من حرب عالمية ثالثة وانهيار الدولار

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تدوينه عبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»، عبر فيها عن تخوفه من انهيار عملة بلاده، الدولار، بسبب قرارات الإدارة الأمريكية الحالية «الغبية» على حد تعبيره، والتي قد تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

«ترامب» يشن هجوما على إدارة بايدن اليوم: نتائج قراراتها كارثية

ووفقاً لموقع قناة «العربية»، فإنَّ «ترامب» شن هجومه اليوم الجمعة، على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقب يومين من بدء محاكمته الثلاثاء الماضي، ليكتب على حسابه بموقع «تروث سوشيال»، «نحن أمة في حالة انحدار».

الرئيس الأمريكي السابق يحذر من خسائر اقتصادية وانهيار للدولار

كما حذر متابعيه من خسارة اقتصادية لبلاده وانهيار عملتها الدولار الأمريكي، متخوفاً من تبعات قرارات الرئيس الحالي للولايات المتحدة، و«أنه بنهاية العام ونصف قد لن يتبقى للأمريكين بلد»، وهي الفترة المتبقية من ولاية «بايدن».