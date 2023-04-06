روسيا تعلق على تصريحات الرئيس الفرنسي حول نشر الأسلحة النووية

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نشر الأسلحة النووية على أراض أجنبية، وتساءلت ما الذي كان يعنيه؟، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، وقالت «زاخاروفا»، على قناتها الرسمية عبر تطبيق «تليجرام»: «لا شك أن هذا المطلب القاسي من باريس موجه إلى واشنطن، هل أفهم الأمر على نحو صحيح؟».

فرنسا: نعتمد على الصين لإعادة روسيا إلى رشدها

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إنه لا يمكن لأي دولة نشر أسلحة نووية على أرض أجنبية تحت أي ظرف، مضيفا، خلال زيارته للصين، أنه يعتمد على نظيره الصيني شي جين بينغ، لإعادة روسيا إلى رشدها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن بكين وباريس تتفقان على أنه يجب استبعاد الأسلحة النووية من الأزمة الأوكرانية.

أمريكا تنشر قنابل نووية استراتيجية خارج أراضيها

وفي سياق متصل، قال اتحاد العلماء الأمريكيين «FAS» إن واشنطن تنشر قنابل نووية استراتيجية خارج أراضيها، يتراوح عددها ما بين 100 و200 قنبلة، مضيفا أن تلك القنابل في خمس دول أعضاء بحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، وهي ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وأشار الاتحاد إلى أن الولايات المتحدة تمتلك نحو 5 آلاف و428 قنبلة نووية من بينها 1644 نشطة، أي أنها منشورة على رؤوس صواريخ أو مقاتلات أو في قواعد عسكرية.