بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية

ترأس صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

الاحتفال بأحد السعف

شارك في الاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية، والأخوات الراهبات، حيث تضمن الاحتفال مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى غبطته عظة القداس قائلًا: «الله يريد الإنسان أن يكون متحررًا، فأحد الشعانين للبسطاء لمن لديهم طفولة روحية، ولكي يكون الفرح حقيقيًا لابد أن تكون تضحية».

صلاة الجناز العام

وقدم بيت العائلة المصري بالإسكندرية، ووفد الأزهر الشريف التهاني لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وجميع الحضور، وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلاة الجناز العام وصلاة البصخة المقدسة.