الكنائس تعلق الشارات السوداء إيذانا ببدء أسبوع الآلام

بدأت الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والأسقفية والكاثوليك» أسبوع الآلام أو ما يعرف بأسبوع البصخة المقدسة، والذي يعد من أقدس أيام السنة القبطية.

بداية أسبوع الآلام

وبدأتها عقب انتهاء قداس أحد الشعانين اليوم وصلاة الجناز العام على الحاضرين إعلانًا لبدء أسبوع البصخة.

وأوضح القس بولس حليم، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقليل، لـ«الوطن» أن طقس أحد الشعانين والذي يصلى بالنغمة الفريحية ينتهي بغلق ستر الهيكل وتصلى صلوات التجنيز العام كما تعلق الشارات والستائر السوداء حزنًا على صلب المسيح خلال هذا الأسبوع.

وبحسب الكنيسة القبطية يصحب هذا الأسبوع طقس فريد يختلف عن باقي أيام السنة في الكنيسة حيث لا تصلي الكنيسة خلاله على الموتى كما لا ترفع البخور ولا تصلي القداسات.

تعليق الستائر السوداء

وتشترك الكنيسة وشعبها في أسبوع الآلام مع المسيح في رحله آلامه كما تقال الألحان بنغمة حزينة ويسود على الأقباط خلال هذا الأسبوع الزهد الشديد في الطعام وتعليق الستائر السوداء في الكنيسة وعدم الصلاة على الموتى.