أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أنه تم تفريغ 5200 طن إيثلين وشحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد.

وأوضح بيان المنطقة الاقتصادية أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SC MERCURY القادمة من أمريكا وذلك لتفريغ 5200 طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال.

السفينة السادسة على رصيف عباس

وصرحت المنطقة الاقتصادية أن هذه السفينة تعتبر السادسة التي تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لاستقبال السفن العملاقة. وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية .

شحن 5 آلاف طن صودا كاوية

وذكر البيان أن الميناء استقبلت السفينة ALATEPE القادمة من رومانيا وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى إيطاليا.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأشار بيان المنطقة الاقتصادية أن اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.