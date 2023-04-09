مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC بطولة دنيا سمير غانم

مع ارتفاع وتيرة أحداث المسلسل، ازدادت معدلات البحث عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC، رغبة في الاستمتاع بسلسلة الأحداث التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر، خاصة أنّ ترك حلقة من المسلسل يترتب عليهم عدد معرفتهم بالمشاهد في الحلقات المتتالية، لذلك يحرصون على مشاهدتها باستمرار مع بداية عرضها.

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

ويمكن للجماهير متابعة مسلسل جت سليمة، عبر شبكة قنوات «CBC» ومنصة «Watch IT»، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC، على النحو التالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11785.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC

ومن المنتظر أن تنقل أحداث المسلسل الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم، على قناة «CBC»، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل جت سليمة

جدير بالذكر، أن أحداث مسلسل جت سليمة، تدور أحداثه بشكل كوميدي حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش فيها مغامرات عديدة، ويستهدف المسلسل جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية.