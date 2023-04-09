دراسة تفعيل مركز طوارئ متكامل بمستشفى بلبيس المركزي في الشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور مستشفى بلبيس المركزي، يرافقه لجنة موسعة تضم مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والمشرف العام علي مناظير الجهاز الهضمي بالمديرية، ونخبة من الأطباء الأساتذة والاستشارين بجامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمي، في التخصصات الطبية النادرة، مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية الدموية وغيرها، وذلك لمعاينة مبني الطوارئ علي الطبيعة، ومناقشة تجهيز وتفعيل مركز إصابات وطوارئ متكامل بمستشفى بلبيس، يضم كل التخصصات الطبية.

تجهيزات طبية وغير طبية

واجتمع وكيل وزارة الصحة مع أعضاء اللجنة، وتم مناقشة الإمكانات المتاحة بالمستشفى، بعد دعم السيد الدكتور محمد حسنين مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، المستشفى ببعض التجهيزات الطبية وجاري استكمال باقي التجهيزات، ومناقشة الاحتياجات اللازمة الأخري لتفعيل المركز من التجهيزات الطبية وغير الطبية لكل تخصص، لمخاطبة وزارة الصحة بها، والاحتياجات من القوي البشرية من الأطباء المقيمين والأخصائيين والاستشاريين في تخصصات العظام، والطوارئ، والعناية المركزة، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والقلب والصدر، والأوعية الدموية، والتخدير، والمناظير، وغيرها، مع وضع تصور لدعم المركز بخدمات مكملة متميزة، من خلال تطوير أقسام المعامل والأشعة، وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة، وتحديد أماكن العمل وخطوط السير بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات

وعقب الاجتماع تفقد الدكتور هشام مسعود مبني الطوارئ في مستشفى بلبيس وقسم الإستقبال والطوارئ، وقسم العمليات الجراحية بمبني الإدارة، موجهاً مدير إدارة الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بعمل دراسة عاجلة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية، وإدارة المستشفى، لتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات، مع عمل دراسة أخري لتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس، والمراكز المحيطة بها.