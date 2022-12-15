حادث الشرقية اليوم.. خروج 20 مصابا من مستشفى بلبيس المركزي 

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، خروج 20 مصابا في حادث الشرقية اليوم، والذي وقع على طريق «بلبيس- الزقازيق»، إثر تصادم سيارتي ميكروباص، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة إصابة 14 شخصا آخرين في انقلاب أتوبيس على طريق «العاشر من رمضان- الروبيكي»، حيث تم تقديم الخدمة اللازمة لهم.

20 مصابا في حادث الشرقية يغادرون المستشفى

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه بمجرد إخطار مديرية الصحة بوقوع حادث تصادم بطريق «الزقازيق - بلبيس» وإصابة 20 شخصا، تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى بلبييس المركزي استعدادا لاستقبال المصابين، وتبين أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات، مشيرا إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار إلى أنه يُجرى متابعة إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «الروبيكي - العاشر من رمضان»، وفي انتظار البيان النهائي، لافتا إلى أن حالتهم كانت مستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص طبقا لتقاعد جهة عملهم.

إصابة 34 شخصا في حادثين بالشرقية

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد بانقلاب أتوبيس على طريق «العاشر من رمضان- الروبيكي»، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح وسحجات وكسور، كما تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارتي ميكروباص على طريق «بلبيس- الزقازيق»، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين الى مستشفى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.