جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية في مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمستشفى بلبيس المركزي بجولة تفقدية للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، ولمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

التأكيد على توافر المستلزمات الطبية

تفقد محافظ الشرقية أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والصيدلية واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمئن على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل، مشدداً على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريقة جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول.

متابعة انتظام سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة انتظام سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى بلبيس، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالقسم حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

وخلال الجولة التفقدية بالمستشفى التقى محافظ الشرقية بالأطباء موجهاً بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكداً استمرار المحافظة في توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى والمراكز والمدن، لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها.